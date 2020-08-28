Почему сняли главу белорусской церкви? Что за закон о церковной тайне? Можно ли оскорбить верующих, прикурив в храме? Андрей Кураев — о новых скандалах в РПЦ

На подростка из Читы, прикурившего сигарету о зажженную свечу в городском кафедральном соборе, завели уголовное дело. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Забайкальскому краю. Молодого человека подозревают по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления чувств верующих. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до трех лет. В июле два подростка выложили в Tik Tok видео, на котором они прикуривают от свечи, стоящей на алтаре. Один из молодых людей перед тем, как зайти в храм, сообщил ,что это будет «преступление года». Позже он извинился за свой поступок, сказав, что сделал это не ради хайпа, а по собственной глупости. Это не первая новость на неделе, связанная с РПЦ: ранее Синод установил наказания для клириков, которые будут разглашать церковные тайны, а Димитрий Смирнов покинул руководство отдела по делам семьи. Обо этом мы поговорили с протодиаконом Андреем Кураевым.