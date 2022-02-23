«Россия может разрушить механизмы безопасности, которые создавались после Второй мировой войны»: политолог из Киева рассказал о возможных итогах кризиса в Донбассе

США объявили о «первом транше» финансовых санкций против России за признание ДНР и ЛНР. ЕС ввел персональные санкции против представителей российской элиты. В Верховной Раде Украины было зарегистрировано постановление об обращении в Генассамблею ООН об исключении России из состава членов ООН. Обсудили это с политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко.

По словам Фесенко, санкции против ДНР и ЛНР, объявленные Соединенными Штатами, «выглядят смешно и печально одновременно», однако он подчеркнул, что это была первая реакция. «Если сепаратисты при поддержке и при участии российских войск начнут прорыв линии соприкосновения на Донбассе, это станет поводом для нового этапа санкций», — уверен Фесенко. Кроме того, он убежден, что в случае атаки на другие регионы Украины «будет задействован полный и очень серьезный набор санкций». Политолог отметил, что усиление санкционного режима «не приведет к катастрофе, но это инструмент сдерживания».

«Реализовать это обращение (в Генассамблею ООН) на практике невозможно, но полноценная война с Украиной спровоцирует серьезный международный кризис, Россия может разрушить механизмы безопасности, созданные после Второй мировой войны», — заявил он. По словам Фесенко, Украина не может одна исключить Россию из международного политического процесса, это задача всего мирового сообщества. «Сейчас наибольшее число усилий для этого делает само российское руководство. Не Украина, не Запад. Запад скорее реагирует», — подчеркнул политолог.

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ