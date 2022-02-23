18+
Новости
Программы
Репортажи
Lite Реклама
Магазин SMART TV Галереи Заметки Расписание Как подключиться Центр поддержки Архив
Еще

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

105,81
115,62
130,72
38947,56
Поддержи Дождь
Поддержать Дождь
Любой донейт — это вклад в наше и ваше будущее. Тысячи людей, таких же, как вы, уже помогают нам.
Поддержите Дождь! Мы верим, что с вами мы сможем добиться перемен к лучшему.
Телеканал Дождь временно приостанавливает свою работу

«Россия может разрушить механизмы безопасности, которые создавались после Второй мировой войны»: политолог из Киева рассказал о возможных итогах кризиса в Донбассе

23 февраля, 20:31 Анна Монгайт
4 845
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Здесь и сейчас Cмотреть полную версию

США объявили о «первом транше» финансовых санкций против России за признание ДНР и ЛНР. ЕС ввел персональные санкции против представителей российской элиты. В Верховной Раде Украины было зарегистрировано постановление об обращении в Генассамблею ООН об исключении России из состава членов ООН. Обсудили это с политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко.

По словам Фесенко, санкции против ДНР и ЛНР, объявленные Соединенными Штатами, «выглядят смешно и печально одновременно», однако он подчеркнул, что это была первая реакция. «Если сепаратисты при поддержке и при участии российских войск начнут прорыв линии соприкосновения на Донбассе, это станет поводом для нового этапа санкций», — уверен Фесенко. Кроме того, он убежден, что в случае атаки на другие регионы Украины «будет задействован полный и очень серьезный набор санкций». Политолог отметил, что усиление санкционного режима «не приведет к катастрофе, но это инструмент сдерживания».

«Реализовать это обращение (в Генассамблею ООН) на практике невозможно, но полноценная война с Украиной спровоцирует серьезный международный кризис, Россия может разрушить механизмы безопасности, созданные после Второй мировой войны», — заявил он. По словам Фесенко, Украина не может одна исключить Россию из международного политического процесса, это задача всего мирового сообщества. «Сейчас наибольшее число усилий для этого делает само российское руководство. Не Украина, не Запад. Запад скорее реагирует», — подчеркнул политолог.

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Россия признала независимость ДНР и ЛНР
23.02.2022
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в «отражении агрессии» со стороны Украины
23.02.2022
«Нужно присоединение [Донбасса]»: депутат Останина — о признании ДНР и ЛНР и попадании под санкции
23.02.2022
Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2»
все материалы по теме (110) ⟶

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Все варианты подписки
Партнерские материалы
«Капитальный разбор» с Богданом Бакалейко
«Мне бы хотелось, чтобы Марфа меньше пахала, чем я»: Тутта Ларсен и ее дочь Марфа — о совместном шоу на ТВ, работе с 6 лет и известности

Подвешенная подписка

Выберите человека, который хочет смотреть , но не может себе этого позволить, и помогите ему.

    Другие выпуски
    Популярное у подписчиков Дождя за неделю
    Телеканал Дождь временно приостанавливает свою работу
    Новости
    Телеканал Дождь временно приостанавливает свою работу
    4 марта
    Почему Россия не выдержит санкций, какую новую перепись придумали власти и где в России туалеты ставят уже без канализации
    Деньги
    Почему Россия не выдержит санкций, какую новую перепись придумали власти и где в России туалеты ставят уже без канализации
    10 февраля
    Лучшее на Дожде
    Соцсети
    Facebook VKontakte Twitter Instagram Telegram YouTube Одноклассники
    Смотрите
    Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
    О нас
    Вакансии Реклама Интернет-магазин Контакты Финансовая отчетность Отчетность по форме ОИА001
    Смартфоны
    iOS Android AppGallery
    Пользователям
    Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
    Smart TV
    Samsung LG Philips Panasonic Android TV
    Медиаплееры
    Apple TV KartinaTV Dune Android
    Мы проверяем информацию в
    Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

    © Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
    Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
    Главный редактор сайта: Моторин В.В.
    Учредитель ООО Телеканал Дождь
    Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2, комната 2
    Электронный адрес редакции: tdzyadko@tvrain.ru
    Телефон редакции: +7 (495) 744-01-77
    Средство массовой информации создано иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
    *Лица и структуры, включенные в реестры иностранных агентов (НКО, СМИ и оо без юрлица), и экстремистские организации, деятельность которых запрещена на территории России