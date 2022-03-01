Роскомнадзор заблокировал сайты Дождя и «Эха Москвы»
Россия может остаться без Netflix, а Disney, Warner Bros и Sony остановили прокат фильмов
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Международные кинокомпании начали уходить из России после начала военных действий в Украине. Disney останавливает прокат своих фильмов в России. Warner Bros. отменила премьеру «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, а Sony Pictures — «Морбиуса» с Джаредом Лето. Подробнее о реакции киноиндустрии на войну в Украине — в сюжете Ксении Мироновой.
Фото на превью: Pixabay
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