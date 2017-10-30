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«Нельзя ставить памятник тому, что продолжается»: правозащитник Александр Подрабинек о том, почему он против открытия «Стены скорби»

30 октября, 14:16 Михаил Козырев
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В Москве 30 октября откроют памятник жертвам политических репрессиий — монумент под названием «Стена плача» установили на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца, прямо перед бывшим зданием «ЮКОСа». Ряд правозащитников, диссидентов и бывших политзаключенных  выступили против открытия этого памятника, считая эту церемонию лицемерной с точки зрения власти, которая продолжает преследовать инакомыслящих. Один из тех, кто подписал это письмо — бывший политзаключенный и правозащитник Александр Подрабинек. В эфире Дождя он рассказал, почему, с его точки зрения, еще не настало время для подобного монумента. 

Монумент высотой с двухэтажный дом представляет собой стену с несколькими арками. На стенах будет написано слово «Помни!» на разных языках. Территорию вокруг скульптуры вымостят камнями, которые привезли из бывших лагерей и тюрем ГУЛАГа. Открытие состоится 30 октября в четыре часа дня и участвовать в ней должен презиждент Путин.  

«Памятник жертвам политических репрессии должен быть установлен в Москве, но только тогда, когда виновные будут наказаны. Тогда, когда тема политических репрессий станет достоянием истории», — сказал Подрабинек.

Он не согласился с тем, что демократизация государственной репрессивной машины — процесс поступательный, и напомнил о том, что «в 1990-х годах не было политзаключенных». «Нельзя ставить памятник тому, что продолжается. Как можно ставить памятник тому, что происходит?, — сказал он, — Представьте, что Рудольфа Гесса пригласили бы открывать памятник героям Холокоста. Невозможно искренне скорбеть о жертвах прошлого и игнорировать настоящее. Неприлично открывать памятник с президентом, который является полковником службы безопасности».  

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости 

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