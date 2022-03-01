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Речь Зеленского в Европарламенте, взрыв ракеты в центре Харькова, список погибших в Украине растет

1 марта, 19:32 Василий Полонский, Алина Дидковская, Марфа Смирнова, Тихон Дзядко
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Владимир Зеленский назвал Россию «государством-террористом» после удара ракеты по Харькову, который был нанесен утром 1 марта. Число погибших в войне в Украине продолжает расти, вводятся новые санкции против России. А российское правительство подготовило проект о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов.

О главных новостях к этому часу рассказал Тихон Дзядко.

 

 

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  • studio 2333 Руслан

    Караганда
    02.03.2022

    Наш небольшой канал освещает события в странах СНГ, наш канал без монетизации и без рекламы, однако мы интересуемся всеми событиями происходящими как в Украине. так и в России, так же во многом поддерживаем мнение телеканала Дождь

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  • Natalia

    02.03.2022

    Привет! На данный момент у меня нет работы и стабильного заработка, но мне очень хотелось бы следить за Дождем. Спасибо!

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