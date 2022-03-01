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Речь Зеленского в Европарламенте, взрыв ракеты в центре Харькова, список погибших в Украине растет
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Владимир Зеленский назвал Россию «государством-террористом» после удара ракеты по Харькову, который был нанесен утром 1 марта. Число погибших в войне в Украине продолжает расти, вводятся новые санкции против России. А российское правительство подготовило проект о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов.
О главных новостях к этому часу рассказал Тихон Дзядко.
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