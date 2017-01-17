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Путин о «компромате» на Трампа: люди, которые заказывают такие фальшивки, хуже проституток

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18:22, 17 января
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Ведущие:
Евгения Воскобойникова
Теги:
Владимир Путин, Дональд Трамп
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«Те, кто занимался фабрикацией компромата на Дональда Трампа, хуже проституток, с которыми тот якобы встречался Москве.» Такое заявление сделал Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Молдавии Игорем Додоном. И повторил свой тезис о том, что уходящая американская администрация стремится максимально насолить новому лидеру страны.

 

О том, что Трамп во время поездки в Москву в 2013 году приглашал в свой номер проституток, говорилось в досье о нем, которое предположительно составил бывший агент британской разведки. Досье опубликовал сайт Buzzfeed; издание отмечало, что не смогло проверить сведения из документа, но все равно решило представить его общественности. В досье было сказано, что у российских спецслужб есть компромат на Трампа. И власти Росси, и избранный президент эти утверждения отвергают.

 

Фото: Кремлин.ру

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