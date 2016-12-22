Владимир Путин: «Мы сильнее любого потенциального агрессора».

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 декабря, выступил на заседании Коллегии Министерства обороны, где выслушал доклад Сергея Шойгу и обратился к собравшимся военным с призывом не расслабляться несмотря на то, что Россия сейчас, фактически, способна отразить любую агрессию.

Путин: В последние годы многое сделано для повышения обороноспособности страны. Но, разумеется, многого и не хватает. Министр только что говорил об этом, когда формулировал задачи на 2017-й и последующие годы. Нам многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствования системы СПРН (Система предупреждения о ракетном нападении), в воздушно-космических войсках, еще больше на море, сухопутных войсках. Нужно совершенствовать системы разведки и связи. Нам еще много предстоит сделать.

Вместе с тем, уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого.

Хочу обратить ваше внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться. С учетом скорости происходящих в мире событий, мы даже не успеем заметить.

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

