Путин пообещал Лукашенко прислать силовиков, когда ситуация «выйдет из-под контроля». Как это понимать? Кто определяет этот момент?

Президент России Владимир Путин дал большое интервью ведущему телеканала «России-24» Сергею Брилеву. В нем он сообщил, что создал резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси и назвал действия белорусских правоохранителей «сдержанными». Также он прокомментировал задержание 33 россиян в пансионате под Минском. По его словам, это акция американских и украинских спецслужб.

Почему Путин выступил с такими заявлениями, а также какой сигнал и кому он хочет дать? На эти вопросы в эфире Дождя искали ответ председатель правления Фонда Развития гражданского общества Константин Костин и политолог Дмитрий Орешкин.