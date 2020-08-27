Путин высказался о ситуации в Беларуси. Заявил о резерве силовиков для Лукашенко, а действия белорусского ОМОНа назвал «сдержанными»

Владимир Путин заявил, что российские силовики могут прийти на помощь властям Беларуси. Об этом президент России заявил в интервью на «России-24».

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», — сказал Путин.

«Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем. Необходимости в применении российских сил в Беларуси пока нет, надеюсь и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске», — отметил президент.

Действия белорусских правоохранителей Путин назвал «сдержанными».

Акции протеста в Беларуси проходят с 9 августа. Жители протестуют против переизбрания Лукашенко на шестой срок и за проведение честных выборов. В первые дни митинги жестко разгонялись белорусскими силовиками с применением светошумовых гранат, резиновых пуль, водометов и дубинок. Тысячи протестующих были задержаны. Участники протестов рассказывали об избиениях в изоляторах.

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