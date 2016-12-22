Владимир Путин приехал на церемонию прощания с убитым российским послом

В четверг, 22 декабря, президент России Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с убитым в Турции послом России Андреем Карловым. Траурные мероприятие проходили в здании МИД в Москве.

Карлов был застрелен 19 декабря на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре. Преступник — 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ — несколько раз выстрелил в спину послу и был убит в перестрелке с полицией.