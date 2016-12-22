Владимир Путин приехал на церемонию прощания с убитым российским послом
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В четверг, 22 декабря, президент России Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с убитым в Турции послом России Андреем Карловым. Траурные мероприятие проходили в здании МИД в Москве.
Карлов был застрелен 19 декабря на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре. Преступник — 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ — несколько раз выстрелил в спину послу и был убит в перестрелке с полицией.
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