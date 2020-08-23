«Здесь ни один человек не боится». Протестующие в Минске — об угрозах Минобороны «иметь дело с армией»

Министерство обороны Беларуси заявило, что с 23 августа в Минске все мемориалы и памятники, посвященные Второй мировой войне, будут взяты под охрану и защиту министерства. Согласно сообщению Минобороны, протестные акции «в этих священных местах» будут недопустимы, а в случае нарушения порядка участники протестов будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией». В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на митинге своих сторонников в Гродно, поручил МВД и КГБ обеспечить порядок на улицах городов Гродненской области и потребовал закрыть бастующие предприятия в республике. Мария Борзунова, которая сейчас находится в Минске на «Марше новой Беларуси», спросила у участников акции, что они думают по этому поводу.