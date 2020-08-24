«Думаем, это придумали ребята с русских каналов». Протестующих в Беларуси не напугал «спектакль» от Лукашенко

Министерство обороны Беларуси заявило, что с 23 августа в Минске все мемориалы и памятники, посвященные Второй мировой войне, будут под охраной министерства, а все протестные акции «в этих священных местах» будут недопустимы. Также в ведомстве предупредили, что в случае нарушения порядка участники акций будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией». Позднее, во время акции «Марш Свободной Беларуси», президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел к Дворцу независимости в Минске на вертолете в бронежилете и с автоматом в руках. Боятся ли участники протестов воинственного настроения главы республики и ждут ли они, что начнутся массовые репрессии рассказала в эфире Дождя Ксения Малюкова, участница «Марша новой Беларуси».