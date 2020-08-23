«Режим перешел в наступление». Что будет с протестом в Беларуси

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в митинге в центре Гродно, где поручил МВД, КГБ по Гродненской области в течение выходных обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области, а также с понедельника закрыть все бастующие предприятия. Белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич в эфире Дождя рассказал, почему сменилась риторика власти, влияет ли она на стратегию протестующих.