«Режим перешел в наступление». Что будет с протестом в Беларуси
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в митинге в центре Гродно, где поручил МВД, КГБ по Гродненской области в течение выходных обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области, а также с понедельника закрыть все бастующие предприятия. Белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич в эфире Дождя рассказал, почему сменилась риторика власти, влияет ли она на стратегию протестующих.
Фото на превью: Ольга Шукайло, TUT.BY
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