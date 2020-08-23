Минск тоталитарный. Как в парадном «Городе Солнца» смог зародиться протест
Интервью с белорусским писателем Артуром Клиновым, который написал путеводитель по «идеальному советскому городу»
Писатель, художник и архитектор Артур Клинов семь лет назад в издательстве Ad Marginem выпустил книгу «Минск: путеводитель по Городу Солнца», в которой рассказал о столице Беларуси, о ее архитектуре и об истории ее разрушений. В эфире Дождя рассуждаем с автором книги о том, предполагал ли проект «идеального советского города» те социально-политические события, которые происходят на данный момент в республике.
Фото на превью: сайт музея «Гараж»
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