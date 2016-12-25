«Произойти могло что угодно, самолет старый».Авиаэксперт Вадим Лукашевич — о версиях крушения Ту-154 в Черном море
Новости
11:32
«Фонтанка» узнала об отработке ФСБ версии теракта на борту Ту-154
10:54
Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154
10:19
СК возбудил дело по факту крушения Ту-154
9:18
В Черном море нашли обломки пропавшего Ту-154
9:01
«Интерфакс» назвал предполагаемое место падения пропавшего Ту-154 Минобороны
8:21
Вылетевший из Сочи Ту-154 пропал с радаров
Вчера
21:33
Полиция Германии отпустила двух подозреваемых в подготовке теракта в Оберхаузене
20:59
Умер гитарист Status Quo Рик Парфитт
В воскресенье, 25 декабря, в Черном море произошло крушение самолета Ту-154, который направлялся из Сочи на авиабазу «Хмеймим» в Сирии. На борту находился 91 человек — члены экипажа, военные, музыканты, журналисты. Дождь следит за развитием событий в онлайне.
Фото: WikiCommons
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
КомментарииСкрыть