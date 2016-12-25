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«Произойти могло что угодно, самолет старый».

Авиаэксперт Вадим Лукашевич — о версиях крушения Ту-154 в Черном море
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10:31, 25 декабря
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В воскресенье, 25 декабря, в Черном море произошло крушение самолета Ту-154, который направлялся из Сочи на авиабазу «Хмеймим» в Сирии. На борту находился 91 человек — члены экипажа, военные, музыканты, журналисты. Дождь следит за развитием событий в онлайне.

Фото: WikiCommons

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