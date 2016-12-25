«Произойти могло что угодно, самолет старый».

В воскресенье, 25 декабря, в Черном море произошло крушение самолета Ту-154, который направлялся из Сочи на авиабазу «Хмеймим» в Сирии. На борту находился 91 человек — члены экипажа, военные, музыканты, журналисты. Дождь следит за развитием событий в онлайне.