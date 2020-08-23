«Прячут следы». Пропавший во время протестов белорус найден повешенным в лесу. Судьба других исчезнувших до сих пор неизвестна

В Минске найден мертвым 28-летний участник акций протеста Никита Кривцов, который пропал 12 августа. Его тело было найдено в лесу в Партизанском районе столицы. Неизвестна судьба бывшего сотрудника белорусского Следственного комитета Андрея Остаповича, подавшего в отставку после протестов и задержанного 21 августа в Пскове. Он планировал уехать в Латвию, однако его не пустили в страну из-за ограничений, связанных с COVID-19, и отсутствия визы. Белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий рассказал о скольких пропавших также нет информации, и почему в республике не заводятся дела по массовым нарушениям прав человека.