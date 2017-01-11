Путин потребовал соблюдать права заключенных. Что изменится?Директор организации «Зона Права» Сергей Петряков о том, как слова президента поняли правозащитники
Главное
Новости
20:09
Трамп назвал «выдумкой» публикацию о проститутках в его гостиничном номере
19:40
Трамп пообещал быть с Путиным «жестче» Клинтон
19:28
Трое заместителей главы «Почты России» покинут свои посты
18:42
Москалькова выступила против законопроекта о лишении должников единственного жилья
18:15
В Ленинградской области местный житель открыл стрельбу по сотрудникам «Ленэнерго»
17:50
Миллиардер Уоррен Баффет признался в экономии на завтраках в McDonald's
17:44
В Стамбуле закрыли станцию метро из-за операции по поиску напавшего на клуб террориста
17:08
Павел Дуров прокомментировал информацию о взломе Telegram спецслужбами России
Прокуратура должна следить за соблюдением прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, заявил сегодня президент Владимир Путин. Дождь обсудил эту тему с Сергеем Петряковым, руководителем проекта «Зона права».
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Екатерина Шульман: «2017 год будет определять общественный запрос на справедливость» Политолог о том, чего ждать от власти в предвыборный год
Проснется ли Дума, пустят ли Навального на выборы и обвалит ли Трамп цены на нефть Екатерина Шульман, Дмитрий Орешкин, Евгений Гонтмахер и зрители Дождя делают прогнозы на 2017 год
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным» Писатель о двух путях для России при Путине, благодарности Доктору Лизе и настоящих либералах
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз Политтехнолог в отставке отвечает на предновогодние вопросы читателей
КомментарииСкрыть