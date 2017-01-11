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Путин потребовал соблюдать права заключенных. Что изменится?

Директор организации «Зона Права» Сергей Петряков о том, как слова президента поняли правозащитники
Здесь и сейчас
18:53, 11 января
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Ведущие:
Когершын Сагиева
Теги:
Владимир Путин
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Прокуратура должна следить за соблюдением прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, заявил сегодня президент Владимир Путин. Дождь обсудил эту тему с Сергеем Петряковым, руководителем проекта «Зона права».

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