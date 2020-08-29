«Посольство США добивается его освобождения»: что происходит с арестованным в Беларуси политтехнологом Шкляровым
Политтехнолог Виталий Шкляров уже месяц находится в белорусском СИЗО. 29 июля накануне президентских выборов его задержали. Позже суд арестовал его на два месяца, и Шкляров рассказал об издевательствах в минском спецприемнике. Адвокат Антон Гашинский рассказал, что изменилось в деле Шклярова и в каких условиях он находится сейчас.
Не бойся быть свободным. Оформи донейт.
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