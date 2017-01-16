«Я жив благодаря Елизавете Петровне»: дети из Донбасса прощаются с Доктором Лизой
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В понедельник, 16 января, в Успенском соборе Новодевечьего монастыря в Москве прощались с Елизаветой Глинкой, для многих пришедших — просто Доктором Лизой. Среди сотен людей на панихиде были и целые семьи, которых Глинка перевзла из Донбасса. Послушайте, что они рассказывают.
На превью: Илья Питалев / РИА Новости
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