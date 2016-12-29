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«Ко мне подбежал полицейский с криком о том, что он „сейчас шмальнет“».

Корреспондент Дождя Василий Полонский о своем задержании в Кусково
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18:21, 29 декабря
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Ведущие:
Дарья Полыгаева, Мария Борзунова
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Перовский суд должен определить административное наказание для корреспондента Дождя Василия Полонского. Его задержали накануне во время съемок сюжета о вырубке парка Кусково, протокол завели по статье «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Максимальное наказание по этой статье — 15 суток.

Василий Полонский рассказал, как происходило его задержание.

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