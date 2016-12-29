Корреспондента Дождя задержали на съемках в парке Кусково. Видео

В ночь с 28 на 29 декабря корреспондента Дождя Василия Полонского задержали по обвинению в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КОАП России). Это произошло в парке «Кусково», куда Полонский приехал снимать сюжет о вырубке деревьев. Момет задержания крреспонденту удалось снять на видео.

После задержания Василия Полонского привезли в ОВД «Вешняки». По предварительным данным, дело рассмотрят в Перовском суде 29 декабря. Максимальное наказание, которое грозит Полонскому по статье 19.3 КОАП, — административный арест на срок до 15 суток.

Ранее стало известно о задержании 11 активистов, выступавших против вырубки парка «Кусково». Их также обвинили в неповиновении требованиям полицейских. Накануне стало известно, что в парке началась вырубка деревьев, а территорию оцепила полиция.