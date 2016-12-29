Прямой эфир
60,33
62,79
56,96
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

Корреспондента Дождя задержали на съемках в парке Кусково. Видео

Здесь и сейчас
05:31, 29 декабря
Поддержать программу
Поделиться
Смотреть все за 480
309
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
Reuters узнало подробности новых санкций США против России
В Минобороны прокомментировали карикатуры Charlie Hebdo о Ту-154
Корреспондента Дождя задержали по обвинению в неповиновении полиции
Умерла мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер

В ночь с 28 на 29 декабря корреспондента Дождя Василия Полонского задержали по обвинению в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КОАП России). Это произошло в парке «Кусково», куда Полонский приехал снимать сюжет о вырубке деревьев. Момет задержания крреспонденту удалось снять на видео.

После задержания Василия Полонского привезли в ОВД «Вешняки». По предварительным данным, дело рассмотрят в Перовском суде 29 декабря. Максимальное наказание, которое грозит Полонскому по статье 19.3 КОАП,  — административный арест на срок до 15 суток.

Ранее стало известно о задержании 11 активистов, выступавших против вырубки парка «Кусково». Их также обвинили в неповиновении требованиям полицейских. Накануне стало известно, что в парке началась вырубка деревьев, а территорию оцепила полиция.

 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2