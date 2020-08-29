«Тренировка перед 2024 годом»: политолог Аббас Галлямов о том, почему позиция Путина по Беларуси — сигнал для россиян
Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать помощь Александру Лукашенко в ситуации в Беларуси. Для этого, в частности, будет сформирован специальный резерв из сотрудников органов внутренних дел. Также Лукашенко сообщил, что Минск и Москва пришли к соглашению о реструктуризации долга в $1 млрд. Политолог Аббас Галлямов рассказал о том, что это значит для россиян.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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