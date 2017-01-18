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Петербургские депутаты подрались из-за Исаакиевского собора. Видео

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12:25, 18 января
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Ведущие:
Евгения Воскобойникова
Теги:
Санкт-Петербург
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Депутаты Заксобрания Петербурга от «Единой России» подрались с членом «Яблока» Михаил Амосовым. Как сообщает «Фонтанка», причиной конфликта стало постановление петербургского парламента в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ

Амосов выступил против принятия постановления, заявил, что хочет внести поправки в документу, однако спикер Заксобрания Вячеслав Макаров его проигнорировал. Стычка завершилась спустя несколько минут не в пользу Амосова, пишет «Фонтанка».

Тем временем Санкт-Петербургский союз ученых опубликовал открытое письмо, в котором назвал передачу Исаакия церкви «недопустимой» и потребовал ее остановить. «Построенный в середине XIX века на средства государственной казны, Исаакиевский собор никогда не принадлежал церкви», — напоминают авторы письма.

Передача собора РПЦ, как подчеркивается в обращении, нарушит права граждан Санкт-Петербурга, «мнением которых по этому вопросу руководство города даже не удосужилось поинтересоваться», кроме этого, они опасаются, что из за этого произойдет «ненужный раскол в обществе».

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