В Подмосковье появятся платные парковки

В Подмосковье появится платные парковки: там уже создали рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом. Платить за прковку придется уже в 2017 году.

«В определенных местах наших городов парковка будет платной. Это совершенно очевидно, и это поддерживают жители», — заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, сначала каждый муниципалитет подготовит предложения по созданию максимального количества парковочных мест. Уже после этого будут решать, какие из них сделать платными.

В подмосковном Минтрансе уверяют, что вопрос о введении платы рассмотрят только после «максимального снижения дефицита машиномест при исчерпании всех остальных вариантов организации парковочного пространства». «Ведомости» подсчитали, что сейчас в Подмосковье не хватает около трехсот тысяч машиномест.

На превью: Агентство Москва