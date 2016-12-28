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В Подмосковье появятся платные парковки

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18:25, 28 декабря
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В Подмосковье появится платные парковки: там уже создали рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом. Платить за прковку придется уже в 2017 году.

«В определенных местах наших городов парковка будет платной. Это совершенно очевидно, и это поддерживают жители», — заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, сначала каждый муниципалитет подготовит предложения по созданию максимального количества парковочных мест. Уже после этого будут решать, какие из них сделать платными.

В подмосковном Минтрансе уверяют, что вопрос о введении платы рассмотрят только после «максимального снижения дефицита машиномест при исчерпании всех остальных вариантов организации парковочного пространства». «Ведомости» подсчитали, что сейчас в Подмосковье не хватает около трехсот тысяч машиномест.

На превью: Агентство Москва

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