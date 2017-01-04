По делу о теракте в Стамбуле подозревают россиян
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Россияне оказались в числе задержанных по делу о теракте в Стамбуле. Это жители Дагестана, сообщает турецкая газета Хюрриет. ВИДЕО По ее сведениям, всего в городе Измир задержали 40 человек, среди них также выходцы из Средней Азии, а также 20 детей. Ранее глава турецкого МИДа заявил, что правоохранительные органы установили личность того, кто совершил этот теракт в Стамбуле.
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На превью: Umit Bektas / Reuters
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