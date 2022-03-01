Роскомнадзор заблокировал сайты Дождя и «Эха Москвы»
По 19 человек в купе: как украинцы бегут от войны в Польшу
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Во Львове тысячи украинских граждан пытаются покинуть страну. Из города несколько раз в день ходят поезда в Польшу. Корреспондентка Дождя Марфа Смирнова находится во Львове. Она рассказала, что там происходит прямо сейчас, а также поговорила с беженцами.
Фото: Марфа Смирнова / Дождь
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