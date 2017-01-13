Повысить налоги, провести реформы, отменить котрсанкции и другие планы на будущее.

13 января в Москве проходит второй день VIII Гайдаровского форума. День начался с выступления главы Центра стратегических исследований Алексея Кудрина — он рассказал об экономической программе на 2018 — 2020 годы, то есть уже после президентских выборов. Подробнее о докладе Кудрина, а также о важных заявлениях министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина и первого вице-премьера Игоря Шувалова рассказала Ольга Гладышева.