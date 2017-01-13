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Повысить налоги, провести реформы, отменить котрсанкции и другие планы на будущее.

О чем говорили Кудрин, Силуанов, Шувалов и Орешкин на Гайдаровском форуме
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16:46, 13 января
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Ведущие:
Когершын Сагиева
Теги:
реформа, Налоги, Алексей Кудрин, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин
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13 января в Москве проходит второй день VIII Гайдаровского форума. День начался с выступления главы Центра стратегических исследований Алексея Кудрина — он рассказал об экономической программе на 2018 — 2020 годы, то есть уже после президентских выборов. Подробнее о докладе Кудрина, а также о важных заявлениях министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина и первого вице-премьера Игоря Шувалова рассказала Ольга Гладышева. 

На превью: Евгений Биятов / РИА Новости

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