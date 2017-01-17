Лавров рассказал о похождениях переодетых женщинами дипломатов США.

14 января в Москве прошла большая пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Среди прочих министру задали и вопрос об отношениях с американским посольством в Москве и неоднократных жалобах дипломатов во время президентства Барака Обамы. В ответ Лавров рассказал о том, как спецслуюбы США пытались вербовать россиских дипломатов зарубежом, а также об участии «переодетых американских дипломатов» в митингах оппозиции в России.