Лавров рассказал о похождениях переодетых женщинами дипломатов США.Как американские спецслужбы пытаются вербовать россиян, а сотрудники американского посольства участвуют в митингах оппозиции
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14 января в Москве прошла большая пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Среди прочих министру задали и вопрос об отношениях с американским посольством в Москве и неоднократных жалобах дипломатов во время президентства Барака Обамы. В ответ Лавров рассказал о том, как спецслуюбы США пытались вербовать россиских дипломатов зарубежом, а также об участии «переодетых американских дипломатов» в митингах оппозиции в России.
На превью: Григорий Сысоев / РИА Новости
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