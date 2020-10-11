«В таком формате перемирия быть не может». Павел Фельгенгауэр о том, почему в Карабахе продолжаются бои
10 октября главы МИД Азербайджана, Армении и России приняли решение о прекращении огня в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. В то же время Азербайджан и Армения обвиняли друг друга в нарушении перемирия. Обсудили с военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром, почему на вторые сутки перемирие в Закавказье так и не наступило.
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