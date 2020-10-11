Перемирие под обстрелами: что происходит в Армении и Азербайджане после встречи в Москве

Обострение конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике началось 27 сентября после обстрела ее столицы Степанакерт. Тогда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокации. По итогам переговоров в Москве стороны договорились о прекращении огня в республике с 12:00 10 октября, но позднее обвинили друг друга в нарушении этого режима. Что происходит в Армении и Азербайджане после перемирия? Об этом в эфире Дождя рассказали специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов, который находится в Армении, и Василий Полонский, работающий сейчас в Азербайджане.