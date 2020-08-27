Диджеи, которые включили «Перемен», уехали из Беларуси. Мы спросили, как из Литвы они будут помогать протесту
Польша открыла границу для пострадавших «от репрессий» граждан Беларуси. С начала протестов на территорию страны въехало уже несколько десятков человек, заявляют власти. Однако бегут беларусы опасаясь преследования не только туда. Так Влад Соколовский и Кирилл Галанов, которые на акции организованной властями перед выборами поставили песню Виктора Цоя «Перемен», уехали в Литву. После этого молодых людей уволили и арестовали на 10 суток. Сочувствующие собрали для них больше 30 тысяч евро. Кирилл Галанов рассказад Дождю, почему они все равно решили уехать из республики, и как они будут помогать протесту из Литвы.
Фото на превью: TUT.BY
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