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«Нам показали всю серьезность намерений»: Павленский объяснил, почему уезжает из России

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14:43, 16 января
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Ведущие:
Евгения Воскобойникова
Теги:
Петр Павленский
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Художник-акционист Петр Павленский уехал во Францию вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и детьми. В России по заявлению против него и Шалыгиной проводится доследственная проверка по статье «насильственные действия сексуального характера».

По словам Павленского, заявление на него и Шалыгину написала актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Максимальный срок наказания по 132 статье УК — десять лет лишения свободы. Сам художник какую либо вину отрицает и называет это дело «доносом».

Павленский рассказал, что 14 декабря после того, как он прилетел в Москву из Варшавы, его и Шалыгину отвезли на допрос. После этого они с двумя детьми уехали на машине на Украину через Белоруссию, а оттуда улетели во Францию. Сам художник считает все это лишь преедлогом для того, чтобы выгнать его из страны. До девушки, которая по словам художника написала на него заявление, Дождю пока дозвониться на удалось.

В мае 2016 года Петр Павленский был приговорен к одному году и четырем месяцам ограничения свободы по обвинению в вандализме по делу об акции «Свобода», во время которой художник поджег покрышки на мосту в Санкт-Петербурге. Одновременно художника освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Приговор был вынесен в тот момент, когда Павленский уже находился под стражей по другому делу.

В ноябре 2015 года в рамках акции «Угроза» он поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. В июне 2016 года он был приговорен к штрафу в полмиллиона рублей за повреждение объекта культурного наследия. По решению суда, еще полмиллиона он должен был выплатить ФСБ за испорченную дверь. Штраф Павленский платить отказался.

На превью: Алексей Абанин / Дождь

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