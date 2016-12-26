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Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу «приморских партизан»

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19:25, 26 декабря
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Ведущие:
Павел Лобков
Теги:
Приморские партизаны
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Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу так называемых «приморских партизан», передает РИА Новости. В июле Приморский краевой суд признал всех пятерых фигурантов невиновными в убийстве четырех человек, сопряженном с нападением и хищением.

В суд с протестом против оправдательного приговора обратилась прокуратура. Гособвинение настаивало на отмене приговора и направлении дела на новое рассмотрение. Прокуратура указала, что в ходе процесса председательствующий судья исключил из доказательств протоколы явок с повинной обвиняемых, протоколы осмотра места происшествия, допросов обвиняемых и очных ставок с ними, что могло повлиять на решение коллегии присяжных.

По данным гособвинения, некоторые присяжные скрыли с­ведения о судимостях своих родственников и информацию об участии в качестве потерпевших в других уголовных делах, что тоже могло отразиться на объективности решения коллегии. Адвокаты напомнили суду, что упомянутые прокуратурой доказательства были исключены в ходе первого процесса, который завершился обвинительным приговором. Тогда гособвинение устроило, что эти доказательства не изучались.

Сторона защиты также считает, что прокуратура должна была сразу отвести неугодных заседателей в составе коллегии присяжных, а не придерживать данный аргумент на случай оправдательного приговора. Суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому мотивы его решения по отмене оправдательного приговора пока неизвестны.

В 2014 году группировку так называемых партизан осудили по 11 статьям Уголовного кодекса, в том числе за убийство четырех жителей Кировского района Приморья и присвоение их имущества и наркотиков. Троих членов группы приговорили к пожизненному заключению, остальные получили длительные сроки. В мае прошлого года года Верховный суд принял решение о пересмотре дела «приморских партизан» после рассмотрения апелляции осужденных и их защиты. В июле этого года суд присяжных оправдал «приморских партизан» по делу об убийстве четырех человек. Алексею Никитину и Вадиму Ковтуну отменили приговоры и отпустили их, другим участникам смягчили наказание.

Фото: РИА Новости

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