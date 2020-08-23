От Щекочихина до Навального. Самые громкие случаи отравления российских оппозиционеров за последние годы

Глава ФБК Алексей Навальный проходит лечение в Германии. Его семья и соратники подозревают отравление. Год назад политика уже госпитализировали с подозрением на отравление. Его забрали прямо из спецприемника, в котором он отбывал 30 суток за призывы к участию в несанкционированной акции у мэрии Москвы. Врачи говорили, что у политика аллергия — у него был сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Официально не известна причина, по которой Навальный оказался в коме в этом году — можно говорить только о симптомах, указывающих на сильное отравление. На этой неделе в эфире Дождя издатель Медиазоны и участник Pussy Riot Петр Верзилов уже сравнил собственное отравление с тем, что произошло с Навальным на этой неделе. В сентябре 2018-го Верзилов также оказался в реанимации с признаками отравления.

Валерия Ратникова вспомнила самые громкие случаи отравления российских оппозиционеров за последние годы.