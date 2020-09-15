«Отравление Навального тут разозлило очень многих». Интервью с Ксенией Фадеевой, победившей на выборах в Гордуму Томска

На прошедших региональных выборах, которые проходили по всей России, «Единая Россия» потеряла мандаты в Томске и Новосибирске. Координаторы штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева и Андрей Фатеев победили на выборах в Городскую Думу в своих округах. Как получилось, что соратники Навального смогли пройти именно в Томске, где был отравлен Навальный и где перед этим политик снимал свое расследование? Об этом Владимир Роменский поговорил с депутатом Городской Думы Томска Ксенией Фадеевой.