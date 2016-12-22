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Отец Варвары Карауловой: «Я сделал ошибку, обратившись к тому, кто должен обеспечивать нашу безопасность».

Реакция родителей на решение суда
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16:59, 22 декабря
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Московский окружной военный суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке вступить в террористическую организацию «Исламское государство» и приговорил ее к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. 

«Получается, я сделал ошибку, обратившись к тому, кто должен обеспечивать нашу безопасность», — сказал отец Варвары Карауловой после обвинительного приговора. Также родители Карауловой рассказали, что подали жалобу в ЕСПЧ, и будут обжаловать приговор.

Государственный обвинитель требовал приговорить девушку к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч руб.

Защита просила оправдать ее, сама она отрицает, что пыталась примкнуть к ИГ, но признает, что совершила «большую ошибку». Из объяснений Карауловой следует, что она увлеклась исламом, влюбилась в человека, с которым переписывалась в интернете, он оказался вербовщиком ИГ и она поехала к нему в Сирию через Турцию.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы Караулова была признана вменяемой и психически здоровой.

Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова пропала в конце мая 2015 года. В начале июня ее задержали на турецко-сирийской границе и вернули в Москву. 

Осенью 2016 года стало известно, что девушку отчислили из МГУ по ее просьбе.

 

После приговора адвокат Илья Новиков заявил, что этот приговор может негативно повлиять на возможность выявлять вербовщиков ИГИЛ в России, поскольку теперь родители будут опасаться обращаться в суд:

 

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