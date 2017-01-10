От кредитов до квартплаты: кто и за какие долги может потерять единственное жилье.

Предложение Минюста о частичном разрешении продавать единственное жилье должников не противоречит и является законным. Такую оценку законопроекту дал глава службы судебных приставов Артур Парфенчиков, об этом он написал в своем твиттере. 9 января стало известно, что Минюст готовит закон который позволит изымать у должников единственное жилье, площадь которого превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человека.

Как будет работать новый законопроект и кто может потерять единственное жилье, Дождь обсудил с представителем Ассоциации поддержки физических лиц при банкротстве Евгением Царевым.