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От кредитов до квартплаты: кто и за какие долги может потерять единственное жилье.

На что направлен новый законопроект от Минюста, и почему скорее всего его примут
Здесь и сейчас
13:15, 10 января
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Ведущие:
Когершын Сагиева
Теги:
Минюст
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Предложение Минюста о частичном разрешении продавать единственное жилье должников не противоречит и является законным. Такую оценку законопроекту дал глава службы судебных приставов Артур Парфенчиков, об этом он написал в своем твиттере. 9 января стало известно, что Минюст готовит закон который позволит изымать у должников единственное жилье, площадь которого превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человека.

Как будет работать новый законопроект и кто может потерять единственное жилье, Дождь обсудил с представителем Ассоциации поддержки физических лиц при банкротстве Евгением Царевым.

На превью: Константин Чалабов / РИА Новости

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