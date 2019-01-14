«Оскар»-2019: скандал вокруг церемонии и главные претенденты на победу

24 февраля 2019 года состоится очередная церемония вручения кинопремии «Оскар». В этот раз представление может пройти без ведущего из-за скандала с главным претендентом на эту роль. Им должен был стать стендап-комик Кевин Харт — он отказался вести церемонию из-за своих старых твитов, направленных против геев. Киножурналист Роман Григорьев — о том, нужен ли церемонии в этом году ведущий и у каких фильмов больше всего шансов на победу.