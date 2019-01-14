«Оскар»-2019: скандал вокруг церемонии и главные претенденты на победу
24 февраля 2019 года состоится очередная церемония вручения кинопремии «Оскар». В этот раз представление может пройти без ведущего из-за скандала с главным претендентом на эту роль. Им должен был стать стендап-комик Кевин Харт — он отказался вести церемонию из-за своих старых твитов, направленных против геев. Киножурналист Роман Григорьев — о том, нужен ли церемонии в этом году ведущий и у каких фильмов больше всего шансов на победу.
Григорьев назвал скандал вокруг Харта «анекдотичной ситуацией» и предположил, что организаторы церемонии успеют найти ему замену. «В этом году, чтобы быть абсолютно политкорректным, чтобы вел ни черный, ни белый, ни желтный, ни красный, ни мужчина, ни женщина, ее должен вести какой-нибудь дрон», — добавил журналист. Еще он предположил, что Академии пора подумать о привлечении блогеров, поскольку киноиндустрия выходит из офлайна в онлайн.
Фото: Phil McCarten / Reuters