Поисково-спасательная операция в Черном море на месте крушения Ту-154.

Утром 25 декабря в Черном море потерпел крушение самолет Минобороны России Ту-154, который направлялся из Сочи на военную базу «Хмеймим» в Сирии. На борту находились 92 человека — военные, экипаж, журналисты и музыканты. На YouTube появилось видео поисково-спасательно операции, которая проходит после крушения недалеко от Сочи.