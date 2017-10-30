«Они занимаются подменой понятий каждый день 24 часа в сутки»: замглавреда «Эха Москвы» ответил на обвинения Киселева

В своем эфире Киселев заявил, что «псевдолиберальная тусовка ... почем зря травила телевизионные госканалы, а за ними и Кремль — за создание некой „атмосферы ненависти“ в стране, при которой и журналистов режут». Он считает, что «именно внутри этой „эховской“ тусовки и разлита атмосфера ненависти». Напомним, что именно подчиненные Киселева, журналисты ВГТРК, сняли репортаж о Татьяне Фельгенгауэр и Александре Плющеве, а вскоре после этого на Татьяну напали прямо в редакции «Эха».

«Слава богу, что то, что федеральные каналы создают атмосферу ненависти, стало мемом, — сказал Бунтман, — об этом нужно говорить, люди буквально сходят с ума». По его мнению, госканалы создают «мир, в котором Россия — осажденная крепость» и «атмосферу ненависти», а последнее заявление Киселева — «этому пример».