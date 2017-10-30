«Они занимаются подменой понятий каждый день 24 часа в сутки»: замглавреда «Эха Москвы» ответил на обвинения Киселева
30 октября — ровно неделя после нападения на журналиста «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. На федеральных каналах продолжают выпускать сюжеты об этой радиостанции. На этот раз высказался гендиректор «России сегодня» и ведущий программы «Вести Недели» Дмитрий Киселев. В своем эфире он обвинил «псевдолиберальную тусовку» в создании «атмосферы ненависти» в стране. Первый заместитель главного редактора «Эха» Сергей Бунтман ответил на обвинения Киселева.
Фото: эфир «России 1»
В своем эфире Киселев заявил, что «псевдолиберальная тусовка ... почем зря травила телевизионные госканалы, а за ними и Кремль — за создание некой „атмосферы ненависти“ в стране, при которой и журналистов режут». Он считает, что «именно внутри этой „эховской“ тусовки и разлита атмосфера ненависти». Напомним, что именно подчиненные Киселева, журналисты ВГТРК, сняли репортаж о Татьяне Фельгенгауэр и Александре Плющеве, а вскоре после этого на Татьяну напали прямо в редакции «Эха».
«Слава богу, что то, что федеральные каналы создают атмосферу ненависти, стало мемом, — сказал Бунтман, — об этом нужно говорить, люди буквально сходят с ума». По его мнению, госканалы создают «мир, в котором Россия — осажденная крепость» и «атмосферу ненависти», а последнее заявление Киселева — «этому пример».
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