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«Они оскорбляют Россию!» У здания ФСИН задержали сторонников Ильдара Дадина

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18:16, 4 января
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Ведущие:
Дарья Полыгаева
Теги:
ФСИН, Ильдар Дадин
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У здания ФСИН задержали шестерых человек за пикеты в поддержку Дадина

У здания ФСИН в Москве 4 января задержали сторонников Ильдара Дадина: они вышли на одиночные пикеты с плакатами, на которых было написано «Где Ильдар Дадин?». Всего задержали шесть человек, их обвиняют в нарушении правил проведения публичных мероприятий. В полиции также находятся участники прокремлевского радикального движения SERB. Как сообщает «ОВД Инфо», активисты пишут заявления на задержанных. По последний сведениям, всех задержанных из отделения уже отпустили.

Где Ильдар Дадин? Оппозиционера снова ищут семья и правозащитники

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