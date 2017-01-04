«Они оскорбляют Россию!» У здания ФСИН задержали сторонников Ильдара Дадина

У здания ФСИН в Москве 4 января задержали сторонников Ильдара Дадина: они вышли на одиночные пикеты с плакатами, на которых было написано «Где Ильдар Дадин?». Всего задержали шесть человек, их обвиняют в нарушении правил проведения публичных мероприятий. В полиции также находятся участники прокремлевского радикального движения SERB. Как сообщает «ОВД Инфо», активисты пишут заявления на задержанных. По последний сведениям, всех задержанных из отделения уже отпустили.