«Они оскорбляют Россию!» У здания ФСИН задержали сторонников Ильдара Дадина
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У здания ФСИН в Москве 4 января задержали сторонников Ильдара Дадина: они вышли на одиночные пикеты с плакатами, на которых было написано «Где Ильдар Дадин?». Всего задержали шесть человек, их обвиняют в нарушении правил проведения публичных мероприятий. В полиции также находятся участники прокремлевского радикального движения SERB. Как сообщает «ОВД Инфо», активисты пишут заявления на задержанных. По последний сведениям, всех задержанных из отделения уже отпустили.
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