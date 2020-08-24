Клиника в Берлине: Алексея Навального отравили
«Политический пациент». Омские врачи рассказали журналистам, как «спасали» Навального
22 августа политика Алексея Навального транспортировали из омской больницы скорой помощи № 1 в берлинскую «Шарите». Официальный представитель Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что власти Германии считают, что Навального, «вероятнее всего», отравили. Сегодня, 24 августа, врачи омской больницы дали пресс-конференцию, которую посетил Илья Шепелин.
Фото на превью: Евгений Софийчук / ТАСС
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