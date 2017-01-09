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«Одна из лучших колоний»: почему Ильдара Дадина отправили в ИК-5 на Алтае

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14:13, 9 января
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Ведущие:
Когершын Сагиева
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«Это одна из лучших колоний, никогда к ней не было нареканий со стороны правозащитников», — так уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова охарактеризовала колонию номер пять Алтайского края, куда был переведен осужденный активист Ильдар Дадин, жаловавшийся на пытки в Карелии.

По словам Москальковой, именно то, что колония на хорошем счету у правозащитников, и стало основанием для ее выбора.

Также Москалькова объяснила, почему так долго ничего не было известно о его местонахождении. Длительность этапа была связана с тем, что на нем делались неоднократные перерывы, в частности, на новогодние праздники. «Любая перевозка это сложное испытание. Важно, что родственники поддерживают его, я с ними остаюсь на связи, с мамой на связи, во время праздников рассказывала ей, где он находится, что происходит, чтобы не было беспокойства»,  — сказала Москалькова.

Ранее жена осужденного Анастасия Зотова говорила, что после того, как Дадина увезли из карельской колонии номер семь, ей больше 20 дней ничего не было известно о его местонахождении.

Москалькова также заявила, что намерена предложить Госдуме законопроект об основаниях перевода из одной колонии в другую с целью приближения к месту жительства родственников и близких. «Сегодня таких оснований нет, дальность для родственников вызывает определенные трудности: дорого добираться, и временной фактор», — сказала она.

На превью: ОВД-Инфо

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