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Очевидец крушения Ту-154: «Над морем я увидела яркую вспышку»

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18:48, 25 декабря
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Утром, 25 декабря над побережьем Черного моря разбился самолет министерства обороны Ту-154. Самолет упал через 2 минуты после взлета из аэропорта Сочи, где совершал дозаправку. На борту было было 92 человека — 64 артиста ансамбля имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, а также сотрудники Первого канала, телеканала «Звезда» и НТВ, восемь военнослужащих, среди которых главный военный дирижер России Василий Халилов, двое госслужащих и 8 членов экипажа.

Самолет направлялся в Сирию на военную базу в Латакии. Музыканты должны были выступить с новогодней праздничной программой для российских военных в Сирии. 

До сих пор не было опубликовано ни одного видео с моментом падения самолета в воду.

Дождю удалось найти очевидца трагедии, местную жительницу, которая этим утром была на набережной Адлера и видела момент падения. Давайте послушаем, как она описывает случившееся. 

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