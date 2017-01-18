Рейтинг Обамы достиг своего пика за последние 10 лет.

Рейтинг покидающего пост президента США Барака Обамы достиг самых высоких значений с 2006 года, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом CNN и маркетинговой компании ORC International. Согласно исследованию, проведенному с 12 по 15 января, Деятельность Обамы одобряют около 60% опрошенных. Как отмечают авторы исследования, популярность Обамы уступает только рейтингам Билла Клинтона в январе 2001 года, когда его поддерживали 66% американцев, и Рональда Рейгана в январе 1989 года (его рейтинг равнялся 64%).