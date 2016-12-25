«Это большое горе». Телеоператор НТВ Максим Коновалов о коллегах на борту Ту-154
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25 декабря над Черным морем разбился самолет Министерства обороны России Ту-154, который направлялся из Сочи на военную базу «Хмеймим» в Сирии. На борту были 92 человека, среди них и съемочные группы трех федеральных телеканалов — «Первого», НТВ и «Звезды». Дождь поговорил с телеоператором НТВ Максимом Коноваловым.
На превью: Facebook / Олег Пестов
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