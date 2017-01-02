Новый год — новые законы: какие правила вступили в силу с 1 января.

Вместе с новой календарной датой с 1 января в силу вступили и новые законы. Чиновников станут позже отправлять на пенсию, а мигрантов — учить историю России. Изменятся транспортные тарифы вырастут цены на бензин, а стоимость одной поездки в общественном транспорте в Москве увеличится сразу на пять рублей. Что еще изменится в нашей жизни в 2017 году с новыми законами, смотрите в материале Дождя.