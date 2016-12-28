В Москве начался процесс против нового фигуранта Болотного дела

В Замоскворецком районном суде прошло первое заседание по делу нового фигуранта Болотного дела — Максима Панфилова. Его задержали в Астрахани в апреле 2016, то есть спустя почти четыре года после событий на Болотной. На данный момент Панфилов — последний обвиняемый по этому делу. Защита просит рассмотреть дело в закрытом режиме из-за того, что обвиняемый страдает психологическим заболеванием, синдромом Туретта.