В Москве начался процесс против нового фигуранта Болотного дела
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В Замоскворецком районном суде прошло первое заседание по делу нового фигуранта Болотного дела — Максима Панфилова. Его задержали в Астрахани в апреле 2016, то есть спустя почти четыре года после событий на Болотной. На данный момент Панфилов — последний обвиняемый по этому делу. Защита просит рассмотреть дело в закрытом режиме из-за того, что обвиняемый страдает психологическим заболеванием, синдромом Туретта.
Фото: агентство «Москва»
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