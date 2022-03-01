Новые санкции появляются каждый день: в списках Песков и Скабеева, меры против Сбербанка, автозаводы останавливаются
Война в Украине идет шестой день. 28 февраля в Беларуси прошли переговоры России и Украины, также ожидается второй раунд встречи. США и страны Европы продолжают вводить санкции и ограничения против России. TikTok, Facebook и YouTube заблокировали страницы RT и Sputnik на территории Евросоюза. В Bloomberg назвали российские банки, которые могут отключить от SWIFT. По данным агентства, в санкционный список, обсуждаемый в Евросоюзе, могут войти: ВТБ, Банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк» и ВЭБ.РФ. Подробнее о международной реакции на войну в Украине рассказала Алина Дидковская.
Фото: Кристина Кормилицина / Коммерсантъ
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