Нобелевскую премию по экономике дали за новые форматы аукционов. Что это? Это заслуженно?
Объясняет профессор РЭШ Сергей Измалков
Премию Sveriges Riksbank в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля за 2020 год присудили Полу Милгрому и Роберту Уилсону «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». Что это значит и почему это важно, мы спросили у эксперта — Сергея Измалкова, профессора Российской экономической школы (РЭШ), директора программы «Магистр экономики».
Фото: Twitter / The Nobel Prize
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